Antoon en Nelly houden het nu bij wandelen en fietsen, maar soms dansen ze nog een Engelse wals

Diamanten paarUDEN - ,,De liefde is bij ons langzaam gegroeid, maar ik vond haar meteen een schoonheid”, vertelt Antoon van Ravestein (85). Inmiddels is hij zestig jaar getrouwd met ‘zijn’ Nelly, vandaag om precies te zijn.

,,De eerste keer dat ik Nelly zag, was bij een groot feest in Volkel in 1955. Het dorp bestond 500 jaar. Het miezerde en Nelly schuilde voor de regen. Ik ook, maar ik durfde haar niet aan te spreken”, zegt Antoon. ,,Met nieuwjaar zagen we elkaar bij de danstent in Boekel. Daar hebben we regelmatig gedanst en ik mocht haar een eindje naar huis brengen.”

Kok ingehuurd

,,Ik was de oudste thuis en net 18, dus mijn moeder was niet zo blij dat ik verkering kreeg. Daarom duurde het wat langer. Antoon was de jongste, bij hem was bijna iedereen het huis uit”, vertelt Nelly (83). In 1956 kreeg het stel verkering. Antoon komt oorspronkelijk uit Volkel en Nelly uit Boekel. Ze wonen nu 21 jaar in Uden.

Op 9 augustus 1961 gaf het stel elkaar het jawoord. Eerst in de kerk, daarna in het gemeentehuis in Boekel. ,,Daarna was er een groot feest bij mij thuis. We huurden een kok in en de hele familie kwam”, vertelt Nelly.

Wandelen en fietsen

Het echtpaar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. Antoon ging in 1959 een jaar in militaire dienst en begon daarna als onderwijzer in Volkel, Nelly zorgde voor de kinderen. ,,Toen de jongste naar de kleuterschool ging, ben ik bij het Retraitehuis in Uden begonnen”, zegt Nelly. ,,Daar hielp ik mee in de keuken. Dat was een fijne plek.”

Nelly en Antoon houden allebei van stijldansen en dat deden ze zo’n twintig jaar. Ze zongen daarnaast in een aantal koren. Nu houden ze het bij wandelen en fietsen. Antoon: ,,Een enkele keer, als we een liedje horen waarop de Engelse wals te dansen is, doen we dat.”