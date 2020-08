Aparte ingang voor bloedafname Bernhoven

Eíndelijk: na twintig jaar rollebol­len over de randweg bij Boekel gaan ze nu écht beginnen

17 augustus BOEKEL - Hij heeft best een beetje geboft, vindt ie zelf; burgemeester Bos. Want als alles gaat zoals het moet gaan, is het eerste stuk van de randweg rond Boekel in mei klaar. En dan stopt hij als burgemeester. ,,Wie weet rijden ze me zo het dorp uit, over die randweg. En de nieuwe erin.’’