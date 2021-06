Apothekersassistente Mia Coolen zwaait na 45 jaar af: ‘Computers maken het werk nu veel makkelijker’

,,Het voelt helemaal niet alsof ik 45 jaar voor dezelfde werkgever heb gewerkt, omdat ik op zoveel verschillende locaties heb gezeten’’, vertelt de in Uden wonende Mia Coolen. ,,Een reden om ander werk te zoeken had ik nooit. Ik vond het werk leuk, mijn collega’s en de mensen in de winkel. Het liep gewoon zo.”

Breien

In haar jaren als apothekersassistente heeft Coolen, die op haar 18e begon en nu 63 is, een hoop apotheken van binnen gezien. Ze begon in de jaren 70 op de apotheek op de Galerij, waar ze vervolgens ook tijdelijk boven woonde, om daarna naar Melle te gaan. Vervolgens maakte ze de overstap naar apotheek Bitswijk, waar ze tot de sluiting in 2009 werkzaam was. Daarna volgde Apotheek Medipark Uden. ,,Overal had ik het naar mijn zin, maar bij Bitswijk had ik achteraf gezien de meeste lol. Voor het werk maakten we onszelf nog even snel op, we dronken altijd gezamenlijk thee en hadden er zelfs een breiclubje. Dat zie je nu niet meer zo snel.”

Kolven

Toen de Udense een aantal jaar als assistente werkte, kreeg ze ook kinderen. Waar veel vrouwen in die tijd dan stopten met werken, ging Coolen vrolijk door. ,,Ik vond het gewoon heel leuk werk”, vertelt Coolen, die in een leeg kamertje in de apotheek kolfde. ,,Dat was al helemáál ongebruikelijk, maar voor mij allemaal heel vanzelfsprekend.’’

Kaartenbaken

In vergelijking met vroeger is ook het werk zelf veranderd. Zo maken Coolen en haar collega’s nu niet meer zelf de zalfjes, maar worden ze kant en klaar bij de apotheek bezorgd. ,,Dat is wel jammer, want dat was altijd heel leuk”, verzucht Coolen, die dan weer wel blij is met de automatisering van het voorbereiden en klaarleggen van recepten. Dat ging vroeger handmatig met kaartenbakken. ,,Elke avond sorteerden we de recepten op naam. Hoeveel het er precies waren weet ik niet meer, maar je zit zo aan honderd. Elke avond!”, vertelt ze lachend. ,,Computers maken het werk van nu veel makkelijker en sneller.”

Klantencontact

Op 30 juni laat ze de computers achter zich en mag Coolen met vervroegd pensioen. Met het bezoeken van musea, tuinieren en lezen heeft ze straks genoeg leuke dingen te doen, maar het werk missen gaat ze zeker. ,,Vooral het contact met de klanten, die me vaak bij naam kennen, en de fijne collega’s. Net als het gevoel dat je hebt wanneer je na een dag hard werken naar huis fietst. Dat ga ik wel missen.’’

Toch hoeven haar collega’s zich geen zorgen te maken dat ze Coolen na haar pensioen niet meer zien. In de apotheek zal ze nog regelmatig komen. ,,Maar dan om mijn eigen medicijnen op te halen. Het zal wel wennen zijn om dan aan de andere kant van de balie te staan.”