Arbeidsmigranten in hotel de Leygraaf ziet politiek Bernheze nu niet zitten

Ossenaar schopte ex-vriend van nieuwe partner in Uden tegen hoofd

13:03 DEN BOSCH/UDEN Een 37-jarige Ossenaar schopte op 12 februari 2019 de ex-partner van zijn Udense vriendin met geschoeide voet tegen het hoofd. Politierechter A. Bossink veroordeelde de man deze week in Den Bosch voor deze hoofdschop en voor een serie bedreigingen via Facebook messenger, verstuurd in augustus. De man schreef onder meer dat het slachtoffer ‘goed over zijn schouder moest kijken’.