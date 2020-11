Arbeidsmigranten mogen in Boekel niet in woonunits wonen

BOEKEL - Hoewel de ZLTO dat graag zou zien, mogen tijdelijke arbeidsmigranten in Boekel ook in de toekomst niet in woonunits worden ondergebracht. Ook in piekperiodes in principe niet, al willen B en W naar eigen zeggen maatwerk leveren en zijn ze bereid ieder geval apart te beoordelen.