Arbeidsmigranten wonen hooguit een jaar in hotel Veghel

25 jaar BZB Al 27 jaar feest met BZB, behalve op hockey­feest: ‘al na drie nummers stekkers eruit’

23 december VOLKEL/UDEN - BZB, ooit begonnen als de Band Zonder Banaan, gaat het vanaf 2020 rustiger aan doen. Nog maar een keer of vijf staan ze op het podium tegenover de 90 tot 100 optredens in de afgelopen jaren. Op tweede kerstdag is hun voorlopig laatste concert ‘Herrie uit Nazareth’ in De Pul. Tijd voor een terugblik op 27 jaar BZB.