Archief eeuwenoude Abdij van Berne staat nu online als digitale snoeppot voor heemkundigen

Wie wist dat pater Gerlacus van den Elsen (1853-1925), de 'boerenapostel' naar wie in menig Brabants dorp een straat of plein vernoemd is, in zijn eigen tijd beslist niet alom geliefd was? Met deze vraag lokte socioloog Erik Sengers zijn gehoor woensdagmiddag naar het puntje van de stoel, in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Daar werd gevierd dat tientallen meters archief van de paters voortaan online te vinden zijn.