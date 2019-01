Architect Noud Leenders (65) doet een stap terug: ‘Ik heb nooit last van hoogmoed gehad’

In heel Veghel en in ieder dorp in de omgeving staan gebouwen van de hand van Leenders Architecten. Bedrijfspanden, dorpshuizen, woonhuizen, hele wijken. De Peellandstraat, de Oranjewijk, Centre Veghel, het nieuwe theater de Blauwe Kei en CHV De Noordkade, de bijzondere woonhuizen van Frank en Stefan van de Ven, de dorpshuizen ‘t Klooster in Zijtaart, de Stuik in Vorstenbosch en de Brink in Eerde. De nieuwbouw van Vanderlande. Zijn naam persoonlijk verbinden aan een project, zoals veel architecten dat juist doen, dat hoeft voor Noud Leenders niet. ,,We werken met een team van architecten, tekenaars, projectleiders, calculators. We benevelen elkaar met ideeën. Een gebouw is een verdienste van de groep.” Nu hij een stap terug heeft gedaan in het bedrijf - hij blijft nog twintig procent aandeelhouder naast architecten Hans van den Tillaart en Anne-Marie Pors- is de naam veranderd van Leenders Architecten in LA-architecten en ingenieurs. ,,De naam Leenders zit er dan nog wel een beetje in, maar niet meer zichtbaar", zegt hij. En zo zal het ook gaan in het werk. Af en toe nog een advies op de achtergrond.