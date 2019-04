Architecten kruisen de degens over Eerdse kerk

Pas één week voordat in de dorpsraadsvergadering van Eerde plannen aan de orde zouden komen voor de Eerdse kerk, begon architect Aldwin van Hooft met tekenen. Nachtenlang zwoegde hij door in een laatste poging te voorkomen dat het dorp Eerde grip op de kerk kwijt raakt. Want dat is wat er in zijn ogen staat te gebeuren als het plan van investeerders Ton Verhoeven, bouwer Hans Verouden en architect Hans van den Tillaart door gaat. ,,Op het moment dat er appartementen in of aan de kerk komen en het privaatrechtelijk wordt, verliest Eerde zeggenschap over het gebouw. Dat is onomkeerbaar. Het is wel het hart van het dorp.”