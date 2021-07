Area belooft beterschap in communicatie rond sloop 76 huizen in Uden en Volkel: ‘Verkeerde inschatting gemaakt’

Directeur Jan van Vucht van woningcorporatie Area trekt in een brief aan de gemeenteraad van Uden het boetekleed aan. De brief is een vervolg op de commissievergadering van 10 juni waarin hij door raadsleden en huurders zwaar onder vuur werd genomen over het omstreden sloopplan van Area. Kritiek was er toen vooral op het gebrek aan overleg met en participatie van de betrokken huurders.