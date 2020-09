Area bouwt woningen op eigen stek

VEGHEL - Op de plek waar het kantoor van Area en OnsWelzijn in Veghel waren gehuisvest gaat de woningbouwcorporatie 16 sociale woningen bouwen. Daarmee slaat Area twee vliegen in één klap.

Het kan bijna niet mooier: de woningbouwcorporatie die zelf plaats maakt voor nieuwe sociale huurwoningen. Dat is wat er gebeurt aan de Iepenlaan in Veghel. Daar is het kantoorpand van Area inmiddels gesloopt, zodat er 16 sociale woningen gebouwd kunnen worden. Op een gewilde locatie tegen het centrum van Veghel aan.

Volledig scherm Op deze plek aan de Iepenlaan in Veghel stond het kantoorgebouw van woningcorporatie Area. Dit is gesloopt en er komen woningen. © Kirsten Rietbergen/BD

Kantoor naar Stadhuisplein

Het kantoor van Area is inmiddels verhuisd naar het Stadshuisplein, waar het nu tijdelijk alleen op afspraak geopend is. ,,Dit is vanwege een verbouwing, maar dat is maar tijdelijk", zegt woordvoerster Sandra van Gerwen.

Deze dinsdag heeft het college van de gemeente Meierijstad het bestemmingsplan voor de nieuwe woningen goedgekeurd. Want er zat een kantoorbestemming op het perceel en dat moet worden aangepast in wonen. Als alles procedureel meezit, kan de bouw van de 16 woningen rond april beginnen. Dan komen er acht beneden- en acht bovenwoningen voor een- en tweepersoons huishoudens van alle leeftijden, met het accent op senioren. Er is een gezamenlijke binnentuin en de woningen worden energieneutraal.

Minder leegstand in centrum én woningen

Wethouder Jan Goijaarts spreekt van een mooie ontwikkeling. Volgens hem zorgt de verplaatsing van het kantoor naar het Stadshuisplein voor minder leegstand in het centrum en kunnen er zo huurwoningen worden toegevoegd aan de sociale woningvoorraad in Meierijstad. ,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap.”

Area had er wel oren naar omdat het kantoorpand te groot was geworden, gedateerd en het voldeed niet meer aan de eisen. Inmiddels is het pand ‘circulair’ gesloopt, dat wil zeggen dat de meeste materialen worden hergebruikt.

Het bestemmingsplan Iepenlaan ligt tot en met woensdag 28 oktober ter inzage.