Area sloopt 76 huizen in Uden en Volkel: ‘Een ingrijpend besluit’

De 76 woningen staan in de Udense wijken Uden-West en Hoevenseveld, in Volkel gaat het om 28 rijtjeshuizen in de Aert Willemsstraat. Op Hoevenseveld is sprake van sloop van 22 woningen, waaronder een groot deel van de bekende buurt ‘Wit Korea’ met de typische witgeschilderde huisjes. In Uden-West is sprake van 26 woningen die plat moeten in de hoek Helenastraat-Kerkakkerstraat-Smidsstraat.