Arnout Bakker is zelf import, maar zijn kinderen zijn échte Keldonkenaren

Als je iemand in de spotlights zet, dan staat er automatisch iemand buiten. Daarom wil ik niet een persoon specifiek in de spotlights zetten, maar heel het brede verenigingsleven hier in het dorp. Want of het nou de voetbalclub is of de carnavalsvereniging of de school. De verbondenheid is hier in Keldonk heel erg groot. Dat zie je natuurlijk vaak in kleine dorpskernen, het valt ook op omdat de maatschappij op veel plekken nu uit elkaar ligt. In de grote stad kennen buren elkaar vaak niet eens. Dat is in een dorp natuurlijk heel anders.

Wat ik in Keldonk een mooi iets vind, is het Pilske Vuraf, de vrijdag voor carnaval, een sociaal treffen voordat carnaval begint. Ieder jaar wordt dat georganiseerd door Radio Oude Meuk. Dat zijn gewoon mensen die zich inzetten om van die avond iets leuks te maken en dat verdient ook wel een compliment.

Ook al kom ik zelf niet uit Keldonk, toch ken ik wel een nostalgische gevoel. Mijn kinderen zijn hier namelijk in de boerderij geboren en voor mij is dat toch best bijzonder. Zelf ben ik immers import, maar mijn kinderen zijn echte Keldonkenaren. Vaak als ik mensen spreek, dan zeggen ze: ‘Jij komt niet uit Keldonk hè?’. Wat helemaal waar is, want ik kom uit Veghel. ‘Maar mijn kinderen zijn wel hier geboren’, zeg ik dan. Sommige Keldonkenaren zijn dan weer in het ziekenhuis in Veghel geboren.”

Ik hoop dat er meer huizen gebouwd kunnen gaan worden in Keldonk, waardoor de jeugd in Keldonk ook weer terug kan keren als ze zich willen settelen. Er zijn heel veel plannen, maar er gebeurt nog weinig.

Keldonk moet ontlast worden in de verkeersdoorstroom, maar dat is de laatste jaren wel beter geworden. De aansluiting van Keldonk op de N279 mag ook beter, nu is er ook hier een heel gevaarlijk kruispunt met een bruggetje en een paar stoplichten. Ook hier geldt: er zijn heel veel plannen, maar er is nog weinig actie.”

Het plattelandsleven maakt Keldonk voor mij bijzonder. Het is een dorp dat in de schaduw van alle drukte en hysterie ligt. Het is voor onze kinderen fijn dat ze hier kunnen opgroeien en bovendien naar een hele goede dorpsschool kunnen gaan. Keldonk is een fijn en geborgen dorp.