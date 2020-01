Arrestatieteam valt Udense woning binnen, vader en dochter aangehouden voor poging aanrijden en mishandelen

Een arrestatieteam van de politie viel de woning van de twee verdachten binnen in Uden. Dat team hield de 58-jarige man aan. Zijn dochter werd later ook in de woning aangehouden door de politie.

Bekenden van elkaar

Volgens een politiewoordvoerder zijn de verdachten en slachtoffers in deze zaak bekenden van elkaar. In het kader van het onderzoek konden verder geen details over het incident worden vrijgegeven. Ook de specifieke reden van de inzet van het arrestatieteam werd niet vrijgegeven. De woordvoerder gaf alleen aan dat het team alleen wordt ingezet in situaties waarbij informatie bekend is dat een situatie gevaarlijk is of kan worden voor agenten. Datzelfde valt ook te lezen in de uitleg op politie.nl.