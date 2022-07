ArteSoffitta laat in galerie Veghel kunst van kinderen zien en in atelier kunnen bezoekers ook zelf aan de slag

VEGHEL - Voor Francesca Verwegen vallen dit weekeinde tijdens Fabriek Magnifique verschillende dingen bij elkaar. Zo is er in haar atelier/galerie ArteSoffitta in Veghel de expositie ‘Kijken naar kunst’, waar kinderen aan meewerkten, én bezoekers kunnen er proeven van mini-workshops.

Naast kennismaken met oude grafische technieken is er na jaren weer een expositie in ArteSoffitta. ,,De expositie in maart 2020 ging door corona niet door en ik wilde, áls ik weer een expo deed, iets dat leuk is en laagdrempelig”, vertelt Francesca Verwegen van ArteSoffitta.

,,Want al voor corona ging het bij ons moeizaam met galeriebezoekers, een landelijke tendens. En zo kwam de overbuurvrouw van de galerie op mijn pad.” Dat is Annemieke Laarhoven die kunst voor kinderen toegankelijker en begrijpelijker wil maken. Verwegen vervolgt: ,,Ze ontwikkelde met succes een leer- en doe kunstproject. Via mij stelden negen kunstenaars werk beschikbaar waarmee kinderen aan de slag konden. Hun kunstwerken en die van de kinderen hangen komend weekeinde in de galerie.”

Lijnen, vormen en kleuren bekijken

Volledig scherm Over nature print is Francesca Verwegen helemaal enthousiast: "De plant doet het werk!" © Franka Willems Laarhoven ging met de groepen 6 tot en met 8 van basisschool De Ieme aan het werk, als pilot. ,,Eerst bekeken we samen alle lijnen, kleuren en vormen van de kunstwerken. Daarna gingen kinderen, geïnspireerd door wat ze zagen, zelf aan de slag”, vertelt Laarhoven. ,,Door een kunstwerk van Laura Hoek, eentje uit de Gambiaserie, moest een leerling denken aan de slavernij en tekende daarover taferelen. Heel bijzonder. Bij een bloemenkunstwerk vertelde een meisje dat ze blij werd van bloemen, terwijl een ander kind juist aan de dood moest denken.”

Bezoekers kunnen in het weekeinde ook zelf aan de slag. ,,Tenslotte is ArteSoffitta ook een atelier”, lacht Verwegen. In coronatijd volgden zij en haar vriendin Pascha Wagemakers grafische workshops en daarmee kwam er naast hun gezamenlijke passie voor kunst, ook het geven van workshops van de grond. ,,Ik wilde dat al jaren samen met Pascha doen. Het is zo ontzettend genieten om zelf creatief bezig te zijn. Met nature print doet de plant het werk, daar hoef je niet voor te kunnen tekenen. Het is verslavend om te doen, daarom hebben we nu een eigen etspers in de galerie. De reacties van mensen die al bezig waren met de oude grafische technieken als zeefdruk, natureprints en cyanotype, zijn heel leuk.”

ArteSoffitta aan Stationsstraat 33a is zaterdag en zondag open van 11 tot 17 uur.