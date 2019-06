ASV pakt door overname nóg een stuk van autoplein Veghel

Autobedrijf Hurkmans bestaat dit jaar vijftig jaar en heeft vestigingen in Heeswijk-Dinther, Den Bosch en Nistelrode. ,,We hebben Veghel afgestoten om meer focus te hebben op de andere locaties. Die groeien allemaal en daar willen we onze aandacht op richten”, zegt Janita Hurkmans. Samen met haar zus Mariëlle runt ze het autobedrijf. Volgens haar zit er met name groei in de Dames van Hurkmans in Den Bosch, het eerste autobedrijf in Nederland voor en door vrouwen. ,,We zijn hier drie jaar geleden begonnen met één monteur, nu hebben we er negen werken. ,,Vrouwen én mannen. Want een goed team is een gemengd team.” 68 procent van de klanten daar is vrouw.