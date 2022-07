Atleet Marc van Gils: ‘Het is overweldigend en heerlijk; hoe vaak word je nou wereldkampioen?’

Marc van Gils (55) pakt er zijn laptop bij en opent een video van zijn eigen gouden race. Te zien is hoe hij in het oranje in baan twee van start gaat en een ronde later op kop het beeld weer in komt gerend. Een plek die hij niet meer afstaat. Al juichend en met een voorsprong op zijn tegenstanders wint hij uiteindelijk de race in 2:06:71, waarna hij zijn vuisten balt en de Nederlandse vlag om zich heen slaat.