Audi-bestuurder reed slingerend met verboden wapen door Uden en stal fietsen in Oss

De 34-jarige automobilist, L.S. uit Berghem, had niet gedronken. De man moest desondanks voorkomen bij de politierechter in Den Bosch. S had namelijk wel een verboden veerdrukpistool bij zich, verstopt in een rugzak achter de bijrijdersstoel. ,,Ik ben eerder bedreigd en zelfs gestoken”, vertelde de man tegen de agenten. ,,Met zo'n nepwapen kan ik mensen op afstand houden. Ik wist niet dat dit in Nederland verboden was.”

Fiets gestolen in Oss

De verdachte woonde tot voor kort als arbeidsmigrant in Berghem, waar hij twaalf jaar lang voor dezelfde baas werkte. Toen hij ziek werd, moest hij zijn huis verlaten. Sindsdien kwam S. meerdere keren met de politie in aanraking. In januari troffen agenten een gestolen fiets bij hem aan, die was weggehaald bij een fietsenstalling in Oss. ,,Die had ik gevonden in het bos”, beweerde hij toen.

Busje pepperspray

In februari zagen agenten S. midden in de nacht op een andere gestolen fiets rijden over de Cereslaan in Oss. In zijn rugzak zat gereedschap, geschikt voor het openbreken van fietssloten. Hij droeg bovendien een busje pepperspray bij zich. De rechter legde voor de twee helingen en het verboden wapenbezit een celstraf van 3 weken op aan de verdachte, waarvan één week voorwaardelijk.