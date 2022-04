Auto belandt in sloot in Uden, bestuurder blijkt onder invloed

Derde klasse D Zuid I & II Boekel Sport kent goede generale voor topper: ‘Hele wedstrijd beter geweest, geen kansen weggegeven en drie prima doelpunten gemaakt’

Boekel Sport is al bezig aan een indrukwekkende reeks en voegde daar vandaag een nieuwe overwinning aan toe. Tegen Germania was de ploeg van Marc van de Ven de hele wedstrijd beter en werd er een zakelijke overwinning geboekt. De thuisploeg had zelfs bijna de gehele wedstrijd de bal.

3 april