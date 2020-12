Auto botst tegen boom langs Hoevenseweg in Uden

Video Stefan van De Pul fietst meer dan 1500 kilometer, langs alleen maar dichte deuren

18:51 AFLSUITDIJK - De deuren zijn hartstikke dicht, alle zestig. En Stefan School kan het weten, want die heeft ze, donderdag, allemaal gezien, en er een foto van gemaakt. Hij fietst deze week langs zestig poppodia in Nederland, en als hij donderdagmiddag weer bij zijn eigen Pul in Uden aankomt, heeft hij ruim 1500 kilometer in de benen. Mét een beetje hulp van een accu.