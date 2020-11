Auto brandt uit in Veghelse woonwijk

Moorman wil loods van pillenfa­briek Nistelrode twee jaar op slot

18 november NISTELRODE - Liefst twee jaar wil burgemeester Moorman de loods in Nistelrode sluiten waarin de politie dit jaar een pillenfabriek aantrof. Mee speelt dat eerder een cocaïnewasserij opgerold is in een ander pand van dezelfde eigenaar.