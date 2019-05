Auto brandt volledig uit na botsing meerdere bomen in Boekel, bestuurster kan net op tijd wegkomen

LIVE | Nijnsel speelt kampioens­wed­strijd in eigen huis, Prinses Irene vecht voor laatste kans op lijfsbe­houd

13:45 Niet alleen in de eredivisie naderen we de ontknoping van de competitie, ook op de Brabantse amateurvoetbalvelden is het einde in zicht. VV Nijnsel kan vandaag in eigen huis kampioen worden in de vierde klasse I, terwijl Prinses Irene vecht voor de allerlaatste kans op lijfsbehoud in de eerste klasse C. Dat en meer volg je allemaal in ons liveblog. Je hoeft dus niets te missen!