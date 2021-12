Auto en bestelbus uitgebrand in woonwijk Veghel

Eindelijk bewakingscamera’s op bedrijven­ter­rei­nen Uden in strijd tegen 60 inbraken per jaar

UDEN - Een lang gekoesterde wens gaat begin 2022 in vervulling: beveiliging van de bedrijventerreinen in Uden met speciale bewakingscamera's. In 2009 lag het plan al op tafel, nu is het contract getekend.

