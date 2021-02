Auto en bestelbus weggesleept na botsing op provinciale weg in Veghel

Medische mondmas­kers verplicht voor bezoek Bernhoven

23 februari UDEN/OSS - Een eigen mondkapje of stoffen bescherming tegen corona is vanaf nu uit den boze bij ziekenhuis Bernhoven. Elke patiënt of bezoeker krijgt vanaf dinsdag 23 februari in het ziekenhuis een beter, medisch mondneusmasker dat tijdens het hele bezoek gedragen moet worden. Eigen maskers zijn niet langer toegestaan.