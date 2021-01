Auto en truck botsen tegen elkaar op N279 bij Veghel, gewonde naar ziekenhuis

‘Super­markt­oor­log’ Landerd: Aldi dreigt met vertrek uit Zeeland als er ook een in Reek komt

14 januari REEK/DEN BOSCH - De dagen van de Aldi-vestiging in Zeeland lijken geteld. Als er een supermarkt van het zelfde concern in Reek komt, vertrekt Aldi uit Zeeland. Dat zei donderdagmiddag R. Laan, advocaat van Slagschip Beheer/Johan Schipper, de exploitant van de Zeelandse Aldi, bij de bestuursrechter in Den Bosch. B en W van Landerd vinden dat vertrek geen ‘onaanvaardbaar risico’.