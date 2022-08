Auto en vrachtwagen botsen op het Ven in Veghel

In het kleinste restaurant van Nederland vliegen de preien door de lucht. Dit en andere pareltjes van Fabriek Magnifique

VEGHEL - In Chez Cirqurant, het kleinste restaurant van Nederland, vliegen de preien en uien door de lucht. Want Jeroen van der Lee is niet alleen kok, maar ook jongleur. Hij is een van de vele kleine bijzondere verrassingen van Fabriek Magnifique.

24 juli