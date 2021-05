Auto komt door stuurfout tot stilstand in voortuin van Udense woning

Generoos (84) voelt zich eenzaam en dus moet Belcirkel Schijndel haar helpen: ‘Ik was al blij als de zorg op maandag kwam’

8 mei SCHIJNDEL - Schijndel heeft een nieuwe wapen tegen eenzaamheid in deze coronacrisis: de Belcirkel. Een soort kettingbrief, maar dan via de telefoon. Generoos Broeders (84) is er heel blij mee. In de strenge lockdown ging ze vaak wandelen. ,,Maar dan loop je ook maar in jezelf te praten.”