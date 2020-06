Auto raakt van de weg en botst op boom in Veghel

Nieuw woonwijkje ‘Vol­kel-Zuid’ weer een stap dichterbij

30 juni VOLKEL - Het gedroomde woonwijkje aan de Kloosterstraat in Volkel is weer een stap dichter bij realisatie. De gemeente Uden is enthousiast over het plan van bouwbedrijf T&W Bouw uit Volkel dat voorziet in de bouw van twintig woningen.