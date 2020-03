Auto raakt van de weg in Erp, bestuurder verlaat voertuig na ongeluk

Rechter niet overtuigd dat Bestenaar man bij crosswed­strijd Veghel in het gezicht schopte

6 maart DEN BOSCH/VEGHEL - Een onbekende man sloeg op 25 november 2018 een bezoeker van een crosswedstrijd in Veghel tegen de grond en schopte deze vervolgens in het gezicht. De politie arresteerde een 35-jarige man uit Best na deze zware mishandeling. Maar politierechter T. van de Woestijne sprak deze man vrijdag vrij: hij was er niet van overtuigd dat de agenten de juiste verdachte hadden gearresteerd.