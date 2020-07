Auto ramt boom en lantaarnpaal in Erp, drie gewonden naar ziekenhuis

Trotse broers Anky van Grunsven lopen niet naast schoenen: 'Daar zijn we te nuchter voor’

25 juli ERP - In het bouwbedrijf van de gebroeders Eric (56) en Wilco (57) van Grunsven in Erp wijst niets erop dat ze de broers zijn van amazone Anky van Grunsven. Of het zou het bronzen beeldje van Bonfire moeten zijn in de hal. Bonfire, het paard waarmee Anky tal van internationale successen behaalde.