Auto ramt twee lantaarnpalen en raakt gasleiding in Boekel

Boven aan het verlang­lijst­je voor Udense kermis staat een waterbaan

Tien dagen van zwaaien, zwieren en feesten in Uden zijn voorbij. Het reizende pretpaleis trekt weer verder. Op een enkele kritische noot over de indeling na waren de geluiden over de kermis louter positief. ,,Eindelijk mochten we weer.”

25 juli