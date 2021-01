Auto te water nabij N279 bij Keldonk, hulpdiensten halen vrouw uit voertuig

,,Zij is vermoedelijk het enige slachtoffer, maar dat onderzoeken we grondig”, meldt de politie op Twitter. De brandweer kwam ter plaatse, net als een traumahelikopter. Ook een duikteam van de brandweer werd opgeroepen. Zij hebben de vrouw uit de auto gehaald. De N279 is in beide richtingen dicht tussen Keldonk en Beek en Donk. De politie doet sporenonderzoek op een zandpand nabij de Lijnt, aan de andere kant van het kanaal. Vermoedelijk is de auto vanaf die kant in het water geraakt.