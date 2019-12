Auto Uden uitgebrand, politie onderzoekt brandstichting

UDEN - In de Udense wijk Efferen is maandagochtend een auto volledig uitgebrand. De politie en de eigenaar van de auto gaan uit van brandstichting. De auto stond met zijn bumper pal tegen de woning aan maar de felle brand is niet naar het huis overgeslagen omdat de brandweer op tijd het vuur kon blussen.

De brand werd rond 05.45 uur door de eigenaar ontdekt. Hij probeerde het vuur met een emmer water te blussen maar dat mislukte. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand naar de woning oversloeg.

Totale schade nog onbekend

Diezelfde nacht gebeurde dat wel in Oss waar een gezin ternauwernood aan het vuur kon ontsnappen. De ruit van de woning op Efferen is door de hitte wel gesprongen, de auto is totaal uitgebrand. Hoe groot de totale schade is, is volgens de Udenaar nog niet te zeggen.

Politie heeft camerabeelden

Dat het vuur is aangestoken, staat vast. Op camerabeelden van die nacht - in het bezit van de politie - is te zien hoe een man in een klein bestelbusje voor het huis stopt, onder de auto een vuurtje maakt en dan snel weg rijdt.