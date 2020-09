Auto vliegt over de kop op de A50 in Uden, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis gebracht

Het voertuig is via de vangrail over de kop gevlogen en is total loss. De brandweer van Veghel werd opgeroepen, het slachtoffer was toen al uit het voertuig. Zoals op de foto te zien is, lag het wegdek vol met onderdelen en werd de rijstrook tijdelijk afgesloten. Hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend.