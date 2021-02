Auto vliegt uit de bocht en knalt tegen boom, Schaijkseweg in Zeeland voorlopig afgesloten

Column tHans Luisteren naar de burger is een hele kunst voor politici

8:08 UDEN - Landerd heeft niet goed naar zijn inwoners geluisterd. De Tweede Kamer maakte dat deze week fijntjes duidelijk. Bijna was de hele fusie met Uden daardoor van de baan maar dankzij een staaltje Haags polderen en masseren kan de herindelingstrein gewoon door. Die evaluatie over drie jaar is een wassen neus maar je houdt toch mooi de schijn op dat er naar de burgers geluisterd wordt.