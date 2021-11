Auto volledig uitgebrand in Veghel: politie sluit brandstichting niet uit

Komt voor Elkaar Abigail (41) wil anderen leren om spullen op het hoofd te dragen, wie durft?

KELDONK - ,,Ik ben 41, maar veel mensen denken dat ik 22 ben, zo fit blijf je van kranten bezorgen door ze op je hoofd te dragen”, aldus Abigail Dekkers-Ohemeng uit Keldonk. Het is volgens Dekkers een van de voordelen van deze bijzondere manier van kranten bezorgen. Waar ze eerder al over vertelde tegen deze krant. Nu is ze op zoek naar mensen die het willen leren.

25 november