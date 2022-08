Autobanden vatten vlammen bij industriebrand in loods Uden

Zwembad ’t Kuipke in Heesch paar dagen dicht vanwege chloor-pro­bleem

HEESCH - Vanwege een technisch probleem is zwembad t Kuipke in Heesch in ieder geval tot en met dinsdag dicht. Veiligheid boven alles, zo stelt het zwembad, nu de chloorwaardes daardoor te veel schommelen.

