Autobotsing bij FC Den Bosch leidde tot een app uit Uden waar bijna alle profvoetbalclubs mee werken

Naam De Leijgraaf verdwijnt: Oss vreest voor verschra­ling mbo-aan­bod in de regio, Veghel heeft wel vertrouwen

VEGHEL/OSS/DEN BOSCH - Is het verdwijnen van de naam ROC De Leijgraaf een opmaat naar verschraling van het mbo-onderwijs in de regio? In de regio Oss zijn ze er niet gerust op, wethouder Van Geffen heeft er buikpijn van. In de regio Veghel is er wel vertrouwen.

19 november