Autobrand in Uden, politie doet onderzoek

Een minicam­ping op Scheife­laar in Veghel, maar liever nog betaalbare huizen

30 november VEGHEL - Heel even lijkt de villawijk Scheifelaar in Veghel een winterse minicamping rijker. Op het gras staan een paar tentjes, een enkele caravan, klapstoeltjes en zelfs een klein wasrek. Heel veel knalrode ‘tomatenjasjes’ en borden met de tekst ‘Waarom woont hier niemand?’ maken al snel duidelijk dat het om een actie van SP Meierijstad gaat. Huizen, betaalbare huizen, moeten er komen, zo is de boodschap. Zoals voor Mariëlle van Heessel.