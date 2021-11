Automobilist (34) overlijdt bij frontale botsing met vrachtwagen in Odiliapeel

In Zeeland willen ze voor iedereen een cadeautje in december­maand

ZEELAND - Geen gezin zou in de naderende feestmaanden zonder cadeau van de Sint of voor onder de kerstboom moeten zitten, vinden ze bij Lokaal voor Lokaal Zeeland. Maar toch is dat de situatie voor diverse inwoners die op bijstandsniveau leven in Zeeland. Om hen een steuntje in de rug te geven, is de groep een cadeautjesactie gestart om ze toch een leuke decemberperiode tegemoet te laten gaan.

13:07