Automobilist (50) springt in het water na mogelijk ongeval in Erp en is daarna spoorloos verdwenen

ERP - Een 50-jarige automobilist is na een mogelijk ongeval nabij het kanaal aan de Bosscheweg in Erp, spoorloos verdwenen. De hulpdiensten hebben in en rondom het water gezocht, maar van de man is geen spoor te bekennen.

Via Burgernet is om 16.48 een melding uitgegaan over de vermissing van de automobilist. ‘De politie is op zoek naar een 50-jarige, donker getinte man in volledig natte kleding.’

Lokale zoekactie

De hulpdiensten startten rond 16.10 uur een zoekactie naar een automobilist die volgens een omstander in het kanaal lag. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Brabant was de man met zijn auto tegen een struiken en het talud aan gestoten. Een getuige vertelde dat de man daarna uitstapte en in het kanaal was gesprongen.

,,We hebben een lokale zoekactie gedaan", vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Duikers hebben 40 meter rondom de plek gezocht en niemand gevonden.” Na ongeveer een uur werd de zoektocht gestaakt. Er zat verder niemand in de auto.

Geen schade

Vooralsnog is er nog veel onduidelijk over het incident. Op de achtergelaten auto zijn op het eerste oog geen sporen van schade gevonden, vertelt een politiewoordvoerder. ,,Voor ons is de situatie nu: we hebben een auto vreemd geparkeerd staan.” Verder ondervraagt de politie meerdere mogelijke getuigen in de omgeving.

Zover bekend waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.