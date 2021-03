Automobilist de cel in voor veroorzaken ongeluk, bestuurder liet echtpaar zwaargewond op straat achter

Lentetocht van IVN-Ve­ghel succesvol omgezet naar postenwan­de­ling

29 maart VEGHEL - SCHIJNDEL - Bij de jaarlijkse lentewandeling van IVN-Veghel begeleiden gidsen normaal gesproken grote groepen wandelaars. Dit keer was dat niet mogelijk door de coronaregels, maar er was wel een lentepostenwandeling uitgezet. Kleine groepjes natuurliefhebbers liepen van gids naar gids. De belangstelling was groot er was zelfs een wachtlijst.