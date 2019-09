Automobilist moet bijna 600 euro betalen na rijden onder invloed in Uden

Annemarie van Asseldonk stopt als raadslid voor VVD-Leef­baar Uden

27 september UDEN - Annemarie van Asseldonk stopt per 1 januari als raadslid en fractievoorzitter voor VVD-Leefbaar Uden in de Udense gemeenteraad. Ze heeft dat in een brief aan de burgemeester laten weten.