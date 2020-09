Automobilist overleden bij ongeval met auto en vrachtwagen op de Rijksweg bij Veghel

Buurt hélemaal niet tevreden over aanpassin­gen spoedzoe­kers­com­plex: 'Het is het Wilde Westen in Veghel’

25 september VEGHEL - ‘Een cowboy die het Wilde Westen in Veghel wil creëren’. Zo omschrijven bewoners van de Beukelaarstaat in Veghel de projectontwikkelaar met plannen in hun buurt. Die zijn weliswaar aangepast, maar de buurt is nog altijd faliekant tegen de komst van een complex met 250 appartementen voor mensen in acute woningnood.