Automobilist raakt te water in Veghel, hulpdiensten massaal ter plaatse

Nieuwbouw basis­school Uilenbrink Veghel loopt vertraging op

6:03 VEGHEL - De nieuwbouw van basisschool de Uilenbrink in Veghel loopt maanden vertraging op. Volgens directeur Marly de Jong zit de aannemer weliswaar keurig op schema, maar loopt met name de inrichting vertraging op door de coronacrisis. Daardoor kan de uiteindelijke oplevering pas begin april 2021 zijn. De verwachting was het gebouw aan de Melisselaar in januari in gebruik te kunnen nemen.