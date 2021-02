Automobilist vliegt uit de bocht en knalt tegen boom, Schaijkseweg in Zeeland voorlopig afgesloten

Inwoners Meierij­stad zijn tevreden: na valse start een 8 voor dienstver­le­ning

25 februari SINT-OEDENRODE - Een telefoon die ontelbaar keer overgaat als je naar de gemeente Meierijstad belt. Of wekenlang wachten op een vergunning. Dat was het beeld bij de start van deze gemeente in 2017. Na vier jaar heeft Meierijstad zich goed gerevancheerd. De gemeente scoort een 8 voor dienstverlening, aldus de lokale Rekenkamercommissie.