Automobilist zoek bij ongeval nabij het kanaal in Erp, grote zoekactie bezig

ERP - Een automobilist is zoek nadat hij betrokken is geraakt bij een ongeval nabij het kanaal bij de Bosscheweg in Erp dinsdagmiddag. Volgens een woordvoerder van de politie is niet bekend of de man in het water is beland of daarbuiten.