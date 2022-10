Automobiliste botst hard tegen reclamebord en boom in Venhorst

Onderschei­din­gen voor Udense kosteres Babs Geurts-Pie­ters

UDEN - Babs Geurts-Pieters (58) heeft zondag aan het einde van de feestelijke eucharistieviering in de Sint Petrus kerk in Uden de legpenning van het bisdom Den Bosch gekregen. Geurts-Pieters werd in het zonnetje gezet omdat ze al 40 jaar kosteres is van de Udense kerk.

17 oktober