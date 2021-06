Automobiliste rijdt van talud bij Sint-Michielsgestel, N617 afgesloten

IN HERINNERING Dierenarts Frank kende zoveel verdriet in zijn jeugd, maar was toch altijd vrolijk en genoot van het leven

19:30 Hoe kan het toch dat sommige mensen zó sterk en vrolijk zijn, zó genieten van het leven terwijl ze zo'n diep verdriet kenden in hun jeugd? Dierenarts Frank Knols (78) uit Uden was zo iemand. En omdat hij misschien nog wel het méést genoot van dierenarts zijn, werkte hij op zijn 78ste nog ‘gewoon’ zes dagen per week.