Automobiliste zwaargewond door botsing tegen boom in Uden, traumahelikopter naar ongeluk

Uitspraak rechter: congrescen­trum in Volkel mag geen koffieta­fels organise­ren

VOLKEL/DEN BOSCH - Congrescentrum Loods 7A in Volkel mag geen koffietafels en feesten voor senioren organiseren. Dat is de uitspraak in een rechtszaak die eigenaar/directeur Fred van den Bosch had aangespannen tegen de gemeente Maashorst wegens het weigeren van een omgevingsvergunning.

15 november